Taylor: «Da ragazzo mi lamentavo sempre dell’arbitro. Ecco perchè lo sono diventato» (Di mercoledì 23 settembre 2020) Anthony Taylor dirigerà la finale di Supercoppa Europea tra Bayern Monaco e Siviglia: queste le parole al sito della UEFA Anthony Taylor sarà l’arbitro della finale di Supercoppa Europea tra Bayern Monaco e Siviglia. Queste le parole del fischietto inglese al sito della UEFA. DIVENTARE ARBITRO – «Da giovane guardavo la mia squadra locale e tornavo a casa dalle partite lamentandomi sempre dell’arbitro. Mia madre fondamentalmente mi ha detto di provare ad arbitrare … o di stare zitto! Ho frequentato un corso locale e da lì è iniziato tutto… » SUPERCOPPA EUROPEA – «Ho provato un misto di sorpresa e gioia quando il presidente della Commissione arbitrale UEFA Roberto Rosetti mi ha chiamato per dirmi che avevo l’appuntamento per la partita di Supercoppa. ... Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 23 settembre 2020) Anthonydirigerà la finale di Supercoppa Europea tra Bayern Monaco e Siviglia: queste le parole al sito della UEFA Anthonysarà l’arbitro della finale di Supercoppa Europea tra Bayern Monaco e Siviglia. Queste le parole del fischietto inglese al sito della UEFA. DIVENTARE ARBITRO – «Da giovane guardavo la mia squadra locale e tornavo a casa dalle partite lamentandomidell’arbitro. Mia madre fondamentalmente mi ha detto di provare ad arbitrare … o di stare zitto! Ho frequentato un corso locale e da lì è iniziato tutto… » SUPERCOPPA EUROPEA – «Ho provato un misto di sorpresa e gioia quando il presidente della Commissione arbitrale UEFA Roberto Rosetti mi ha chiamato per dirmi che avevo l’appuntamento per la partita di Supercoppa. ...

taysartv : Io a 19 anni non ero minimamente in grado di trovarmi un ragazzo, mentre Taylor ballava with him in a storm in her… - orsobruno22 : ??????Bella Taylor ci penso io stai tranquilla..secondo il mio parere sarebbe meglio un ragazzo con la camicia blu..fo… -

Ultime Notizie dalla rete : Taylor ragazzo La città di Louisville darà 12 milioni di dollari di risarcimento alla famiglia di Breonna Taylor Wired Italia Mangia solo patatine in busta da 10 anni: al suo corpo succede una cosa disgustosa

Sul “Guardian” c’è una rubrica originale di un genere di giornalismo contemporaneo chiamato “Experience“. Si tratta di racconti molto particolari, scritti in prima persona da persone a cui sono capita ...

Emmy, le star da casa per l'edizione virtuale degli Oscar della tv

Jimmy Kimmel allo Staples Center di fronte a un muro di schermi collegati con i candidati degli Emmy 2020 (afp) Jimmy Kimmel di fronte alla platea vuota dello Staples Center (afp) Jimmy Kimmel in plat ...

Sul “Guardian” c’è una rubrica originale di un genere di giornalismo contemporaneo chiamato “Experience“. Si tratta di racconti molto particolari, scritti in prima persona da persone a cui sono capita ...Jimmy Kimmel allo Staples Center di fronte a un muro di schermi collegati con i candidati degli Emmy 2020 (afp) Jimmy Kimmel di fronte alla platea vuota dello Staples Center (afp) Jimmy Kimmel in plat ...