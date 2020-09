Supergirl chiude | la sesta stagione sarà l’ultima

Leggi su blogo

(Di mercoledì 23 settembre 2020) La missione di Kara Zol-El sulla Terra sta per concludersi. Con un annuncio a sorpresa, The Cw ha infatti comunicato che ladisarà l’ultima. Le riprese della-slittate come ormai sappiamo a causa della chiusura dei set per motivi di sicurezza sanitaria- dovrebbero cominciare a Vancouver, in Canada, la settimana prossima. Melissa Benoist, protagonista della serie tv, raggiungerà il set però solo più avanti, essendo in questo momento incinta. La produzione ha comunque deciso di iniziare a lavorare ai nuovi episodi, in modo che siano pronti per gennaio 2021, quando partirà la vera e propriatv di The Cw. Venti episodi per salutareMelissa Benois e Cyler Leight, interpreti rispettivamente di ...