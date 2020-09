Superbonus 110% e altri bonus fiscali con Poste Italiane (Di giovedì 24 settembre 2020) Poste Italiane sostiene la ripresa economica del Paese, nel quadro delle misure previste dal Decreto Rilancio, attraverso il servizio di “cessione del credito di imposta” con il quale offre la possibilità a cittadini e imprese correntisti BancoPosta della provincia di Udine di ottenere liquidità a fronte della cessione a Poste Italiane dei crediti previsti dalla normativa incentivante. Il Decreto Rilancio prevede infatti una serie di incentivi fiscali per cittadini privati e imprese, tra cui, il cosiddetto “Superbonus” (Ecobonus e Sismabonus) con il 110% di detraibilità delle spese e la possibilità per il beneficiario di cedere il corrispondente credito fiscale a ... Leggi su udine20 (Di giovedì 24 settembre 2020)sostiene la ripresa economica del Paese, nel quadro delle misure previste dal Decreto Rilancio, attraverso il servizio di “cessione del credito di imposta” con il quale offre la possibilità a cittadini e imprese correntisti BancoPosta della provincia di Udine di ottenere liquidità a fronte della cessione adei crediti previsti dalla normativa incentivante. Il Decreto Rilancio prevede infatti una serie di incentiviper cittadini privati e imprese, tra cui, il cosiddetto “” (Ecoe Sisma) con ildi detraibilità delle spese e la possibilità per il beneficiario di cedere il corrispondente credito fiscale a ...

