Suarez ha lasciato in lacrime il centro sportivo del Barcellona – VIDEO (Di mercoledì 23 settembre 2020) Luis Suarez, in procinto di trasferirsi all’Atletico Madrid, ha abbandonato il lacrime il Ciutat Esportiva del FC Barcellona Luis Suarez, ormai in procinto di trasferirsi all’Atletico Madrid, ha lasciato in lacrime il Ciutat Esportiva del Barcellona secondo quanto riportato da Mundo Deportivo. L’attaccante uruguaiano, nel bel mezzo delle polemiche per l’esame d’italiano all’Università per stranieri di Perugia, ha salutato proprio questa mattina i suoi compagni. Suarez ha indossato la maglia blaugrana per ben sei stagioni dopo l’esperienza al Liverpool. 😣.. 🎥 @alexpintanel #FCB pic.twitter.com/FJI4hvVyWz — Hagrid ✆ (@HagridFCB) September 23, 2020 Leggi su ... Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 23 settembre 2020) Luis, in procinto di trasferirsi all’Atletico Madrid, ha abbandonato ilil Ciutat Esportiva del FCLuis, ormai in procinto di trasferirsi all’Atletico Madrid, hainil Ciutat Esportiva delsecondo quanto riportato da Mundo Deportivo. L’attaccante uruguaiano, nel bel mezzo delle polemiche per l’esame d’italiano all’Università per stranieri di Perugia, ha salutato proprio questa mattina i suoi compagni.ha indossato la maglia blaugrana per ben sei stagioni dopo l’esperienza al Liverpool. 😣.. 🎥 @alexpintanel #FCB pic.twitter.com/FJI4hvVyWz — Hagrid ✆ (@HagridFCB) September 23, 2020 Leggi su ...

FBiasin : #Cavani alla fine potrebbe andare all'#Atletico, perché #Suarez è stato bloccato dal #Barça, che lo avrebbe lasciat… - Alex_Piace : RT @BombeDiVlad: ?? #Suarez lascia #Barcellona. Ultima volta alla #CiudadDeportiva del #Barca poi la partenza per #Madrid dove lo aspetta L… - BombeDiVlad : ?? #Suarez lascia #Barcellona. Ultima volta alla #CiudadDeportiva del #Barca poi la partenza per #Madrid dove lo as… - Robeuno1 : @Anna_1897 Sarri, colonnello della GdF ke coordina le indagini, ha detto:'Non c'è stata alcuna pressione esterna,… - Duttale : @CiroP_14 @peppeiannicelli che intercettazioni? a parte che è illegale far uscire delle intercettazioni ad indagini… -