Luis Suarez è finito al centro della vicenda per il caso dell'esame d'italiano sostenuto all'Università di Perugia: ecco le novità Ancora caos intorno all'esame d'italiano di Luis Suarez, volato nei giorni scorsi a Perugia. Come svelato dall'edizione odierna de "Il Corriere della Sera" c'era già un accordo tra l'avvocatessa della Juventus, Maria Turco, e l'Università … L'articolo Suarez esame, il caos: telefonate tra l'avvocato della Juventus e il dg dell'Università è apparso prima sul sito ViaggiNews.com

FBiasin : 'Con 10 milioni di stipendio non glieli puoi far saltare perché non ha il B1'. 'Ma non coniuga i verbi, parla all'i… - Corriere : Suarez e l’esame di italiano, l’accordo con la legale della Juve: «Vi porteremo altri stranieri» - ZZiliani : Quindi la Juve dice di non far parlare Suarez all'uscita (manco il Rettore Magnifico fosse Nedved) altrimenti si sc… - bibbiafcim : RT @marifcinter: La Procura della Federcalcio ha appena aperto un'inchiesta sulla vicenda dell'esame 'farsa' di Suarez per acquisire la cit… - Interculturajp : Che vergogna per l'Università per stranieri di Perugia, una delle università più note d'Italia! -