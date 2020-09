Suarez | avvocato Juve | ' ho chiesto esame senza riguardi'

(Di mercoledì 23 settembre 2020) ANSA, - ROMA, 23 SET - "Nelle mie funzioni di legale ho messo in contatto Luiscon l'Universita' per stranieri di Perugi". L'Maria Turco spiega, con una lunga dichiarazione all'ANSA, ...

FBiasin : La dichiarazione dell'avvocato Maria #Turco sul caso #Suarez. - capuanogio : La precisazione dell’avvocato Maria Turco sulla vicenda #Suarez - Sport_Mediaset : +++ Caso #Suarez, l'avvocato della #Juve: 'Ho chiesto un esame senza riguardi' +++ #SportMediaset #breakingnews - VEm86 : RT @capuanogio: La precisazione dell’avvocato Maria Turco sulla vicenda #Suarez - Baldo20012010 : RT @SergioFiscion: Attenzione: lettera dell'avvocato M.Turco #juventus nella vicenda #suarez -

Ultime Notizie dalla rete : Suarez avvocato

Cronaca Milano: bufera sulla Juventus in relazione al caso riguardante la cittadinanza italiana del calciatore uruguayano del Barcellona Luis Suarez. Il Corriere della Sera scrive di nuove intercettaz ...(ANSA) - ROMA, 23 SET - "Nelle mie funzioni di legale ho messo in contatto Luis Suarez con l'Universita' per stranieri di Perugi". L'avvocato Maria Turco spiega, con una lunga dichiarazione all'ANSA, ...