"Stia zitta, gallina!". Corona offende Berlinguer. La replica: "Non si permetta" (Di mercoledì 23 settembre 2020) “Non si permetta di dirmi gallina”. Bianca Berlinguer replica in maniera decisa a Mauro Corona, intervenuto su Rai 3 per la sua partecipazione come ospite fisso alla trasmissione Cartabianca.“Se mi vuole qui tutta la stagione, mi fa dire le cose. Altrimenti la mando in malora e me ne vado. Da stasera la trasmissione se la conduce da sola, gallina!”, ha detto lo scrittore, fermato dalla giornalista mentre cercava di fare riferimento esplicito al nome di un albergo.La reazione di Bianca Berlinguer: “Non posso accettare che lei diventi maleducato e sgradevole, insultandomi mentre conduco la trasmissione. Ci sono regole che anche lei deve rispettare, non si può fare pubblicità”.Allora Mauro Corona ha ... Leggi su huffingtonpost (Di mercoledì 23 settembre 2020) “Non sidi dirmi gallina”. Biancain maniera decisa a Mauro, intervenuto su Rai 3 per la sua partecipazione come ospite fisso alla trasmissione Cartabianca.“Se mi vuole qui tutta la stagione, mi fa dire le cose. Altrimenti la mando in malora e me ne vado. Da stasera la trasmissione se la conduce da sola,”, ha detto lo scrittore, fermato dalla giornalista mentre cercava di fare riferimento esplicito al nome di un albergo.La reazione di Bianca: “Non posso accettare che lei diventi maleducato e sgradevole, insultandomi mentre conduco la trasmissione. Ci sono regole che anche lei deve rispettare, non si può fare pubblicità”.Allora Mauroha ...

SI7CN69 : @sspina se tiene la bocca chiusa andrà tutto bene. Non le succederà niente e magari riusciamo a darle una promozion… - dariosci1 : RT @HuffPostItalia: 'Stia zitta, gallina!'. Corona offende Berlinguer. La replica: 'Non si permetta' - aniello7779 : Uno che dice 'stia zitta gallina' non è un impulso estemporaneo. Credo l'abbia sempre pensato Il phisique du role d… - zHenjo_SJF : Mauro #Corona insulta Bianca #Berlinguer in diretta tv a #DiMartedi, dicendole 'gallina stia zitta' e questa invece… - gigioLuc : RT @teoxandra: Corona a Berlinguer: stia zitta gallina. Sallusti chiama Concita De Gregorio per nome mentre si rivolge agli uomini usando… -