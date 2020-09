Stefano De Martino e Gilda Ambrosio: “A Milano ri-scoppia la passione” (Di mercoledì 23 settembre 2020) Certi amori non finiscono, fanno dei giri immensi e poi ritornano…. Antonello Venditti docet. Stavolta però, per Stefano De Martino, il giro immenso non riguarda Belen Rodriguez, bensì Gilda Ambrosio. Almeno secondo il magazine Oggi che ha pubblicato delle paparazzate inedite del danzatore in compagnia dell’influencer. Quella stessa influencer che aveva già frequentato dopo il … L'articolo Stefano De Martino e Gilda Ambrosio: “A Milano ri-scoppia la passione” proviene da Gossip e Tv. Leggi su gossipetv (Di mercoledì 23 settembre 2020) Certi amori non finiscono, fanno dei giri immensi e poi ritornano…. Antonello Venditti docet. Stavolta però, perDe, il giro immenso non riguarda Belen Rodriguez, bensì. Almeno secondo il magazine Oggi che ha pubblicato delle paparazzate inedite del danzatore in compagnia dell’influencer. Quella stessa influencer che aveva già frequentato dopo il … L'articoloDe: “Ari-la passione” proviene da Gossip e Tv.

