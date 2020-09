Stefano De Martino di nuovo con Gilda Ambrosio, è addio per sempre a Belen (Foto) (Di mercoledì 23 settembre 2020) Stefano De Martino e Gilda Ambrosio beccati insieme dalla rivista Oggi e se è tutto vero lui dice addio per sempre a Belen Rodriguez (Foto). In realtà l’addio definitivo c’era già stato, non si può tornare indietro una seconda volta, in più Belen sembra felice con Antonino Spinalbese, ma Gilda e Stefano De Martino insieme di nuovo non ce li aspettavamo. Tutto meglio di una soap opera ma ovviamente il protagonista resta in silenzio, non smentisce, non conferma ma sembra che il ballerino sia davvero di nuovo tra le braccia della sua ex fiamma. La coppia non ha mai parlato del loro legame, ... Leggi su ultimenotizieflash (Di mercoledì 23 settembre 2020)Debeccati insieme dalla rivista Oggi e se è tutto vero lui diceperRodriguez (). In realtà l’definitivo c’era già stato, non si può tornare indietro una seconda volta, in piùsembra felice con Antonino Spinalbese, maDeinsieme dinon ce li aspettavamo. Tutto meglio di una soap opera ma ovviamente il protagonista resta in silenzio, non smentisce, non conferma ma sembra che il ballerino sia davvero ditra le braccia della sua ex fiamma. La coppia non ha mai parlato del loro legame, ...

