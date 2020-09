Stasera in tv | Ulisse, Il piacere della scoperta: le anticipazioni di oggi (Di mercoledì 23 settembre 2020) oggi, 23 settembre, Ulisse – Il piacere della scoperta con Alberto Angela andrà in onda su Rai 1: tutte le anticipazioni sulla puntata La puntata che andrà in onda Stasera in televisione su Rai 1 a partire dalle ore 21.25 ci porterà alla scoperta di Raffaello Sanzio, uno dei più grandi artisti mai esistiti. Dall’architettura … L'articolo Stasera in tv Ulisse, Il piacere della scoperta: le anticipazioni di oggi è apparso prima sul sito ViaggiNews.com Leggi su viagginews (Di mercoledì 23 settembre 2020), 23 settembre,– Ilcon Alberto Angela andrà in onda su Rai 1: tutte lesulla puntata La puntata che andrà in ondain televisione su Rai 1 a partire dalle ore 21.25 ci porterà alladi Raffaello Sanzio, uno dei più grandi artisti mai esistiti. Dall’architettura … L'articoloin tv, Il: lediè apparso prima sul sito ViaggiNews.com

Raiofficialnews : “Andremo in viaggio con @UlisseRai1 “volando” nel cielo di Roma per ammirare dall'alto e con un nuovo linguaggio le… - RaiUno : Tornano I viaggi di #Ulisse attraverso la storia, la bellezza e i capolavori del nostro Paese. Con @albertoangela… - 2getherthrulife : RT @RaiUno: Nella puntata di #Ulisse di stasera #23settembre faremo un viaggio alla scoperta di un artista divino: #Raffaello. Alle 21.25 s… - RaiUno : Nella puntata di #Ulisse di stasera #23settembre faremo un viaggio alla scoperta di un artista divino: #Raffaello.… - SpettacoloNews1 : Cosa guardare stasera in TV: i programmi di mercoledì 23 settembre - -