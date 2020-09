Stadio Roma, Virginia Raggi: “Nuovo progetto entro Natale. Il vecchio? Era una colata di cemento” (Di mercoledì 23 settembre 2020) Il sindaco di Roma Virginia Raggi è tornata a parlare del progetto del nuovo Stadio. Lo ha fatto rilasciando importanti dichiarazioni a ‘Il Romanista’: “Voglio inaugurare io il nuovo Stadio della Roma. Il progetto sarà votato entro Natale in aula. Con i nuovi proprietari del club le cose procedono, ci incontreremo presto”. La famiglia Friedkin ha intenzioni importanti in merito. La Raggi è poi tornata sul vecchio progetto, bocciato: “Roma a breve avrà un intero quadrante interamente riqualificato con investimenti importanti per il potenziamento della ... Leggi su calcioweb.eu (Di mercoledì 23 settembre 2020) Il sindaco diè tornata a parlare deldel nuovo. Lo ha fatto rilasciando importanti dichiarazioni a ‘Ilnista’: “Voglio inaugurare io il nuovodella. Ilsarà votatoin aula. Con i nuovi proprietari del club le cose procedono, ci incontreremo presto”. La famiglia Friedkin ha intenzioni importanti in merito. Laè poi tornata sul, bocciato: “a breve avrà un intero quadrante interamente riqualificato con investimenti importanti per il potenziamento della ...

