Stadio Franchi: Università, occorrono lavori urgenti ed impattanti per garantire la sicurezza

Dalla relazione dell'Università di Firenze emerge l'urgenza di fare alcuni interventi che il Comune farà in tempi rapidi per un importo totale di circa 800mila euro, ha sottolineato il sindaco Nardella

