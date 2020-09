Stabili i contagi da Coronavirus in Italia (Di mercoledì 23 settembre 2020) Nessuna regione è a zero casi, ieri l'aumento più consistente nel Lazio. Sileri rassicura: 'I contagi saliranno in maniera controllata attraverso tamponi e sorveglianza. Non dobbiamo preoccuparci' Leggi su tg.la7 (Di mercoledì 23 settembre 2020) Nessuna regione è a zero casi, ieri l'aumento più consistente nel Lazio. Sileri rassicura: 'Isaliranno in maniera controllata attraverso tamponi e sorveglianza. Non dobbiamo preoccuparci'

Agenzia_Ansa : #Coronavirus Stabili i nuovi casi (1.392). In calo le vittime, 14 Superati i 300mila contagi dall'inizio dell'emerg… - massimolivier : RT @TgrPiemonte: #Coronavirus in Piemonte, un decesso e altri 84 contagi. Stabili i pazienti in terapia intensiva, ma continuano a salire i… - avespartacus : RT @Agenzia_Ansa: #Coronavirus Stabili i nuovi casi (1.392). In calo le vittime, 14 Superati i 300mila contagi dall'inizio dell'emergenza #… - oldfashioneded : RT @tg2rai: #COVID19, nuovi casi sostanzialmente stabili nelle ultime 24 ore in #Italia. Nel nostro Paese superati i 300mila contagi dall'i… - tg2rai : #COVID19, nuovi casi sostanzialmente stabili nelle ultime 24 ore in #Italia. Nel nostro Paese superati i 300mila co… -

Ultime Notizie dalla rete : Stabili contagi Coronavirus, contagi stabili: nelle ultime 24 ore 1.392 positivi La Stampa Coronavirus, alla Spezia probabile proroga delle misure anti assembramento

Per quanto riguarda Asl3 genovese, "restano stabili i numeri dei contagi sul territorio con una maggiore circolazione che interessa alcune aree del centro storico, poste sotto attenta osservazione".

Coronavirus Lazio, record contagi: sono 238, 141 a Roma. Allarme scuole e rischio zone rosse

Primi contagi nelle scuole, terapie intensive a rischio affollamento ... Le aree interessate riguardano alcuni stabili a Roma e quelle del Sud Pontino. Fiumicino e Ciampino test per arrivi da Francia ...

Per quanto riguarda Asl3 genovese, "restano stabili i numeri dei contagi sul territorio con una maggiore circolazione che interessa alcune aree del centro storico, poste sotto attenta osservazione".Primi contagi nelle scuole, terapie intensive a rischio affollamento ... Le aree interessate riguardano alcuni stabili a Roma e quelle del Sud Pontino. Fiumicino e Ciampino test per arrivi da Francia ...