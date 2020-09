Sposa paga l’invitata per vestirsi male | “Le offro di…”

Leggi su velvetgossip

(Di mercoledì 23 settembre 2020)re qualcuno perché al tuo matrimonio si vesta? Sembra qualcosa di assurdo, ma è successo in una città del Canada, dove una futuraha dato dei soldi ad una delle sue invitate per essere “meno bella”. Ecco tutti i dettagli della strana vicenda che sta facendo il giro del web. Richiesta assurda dellal’invitata per essere brutta Si sa che il matrimonio è un giorno in cui i veri protagonisti sono gli sposi, ma c’è sempre l’invitato che prova a rubare la scena. Per evitare di essere messa in secondo piano da una delle sue invitare, unaoriginaria del Canada ha deciso di prevenire, e così l’hata per. La ragazza ha ...