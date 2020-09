Sportitalia (ore 15:22): Verde allo Spezia, si sblocca. Domani sera l’arrivo in Italia (Di mercoledì 23 settembre 2020) Daniele Verde allo Spezia. L’avevano considerata come una trattativa ormai saltata, invece alle 15:22 Gianluigi Longari per SportItalia ha annunciato la definizione dell’operazione per l’attaccante esterno classe ’96. Lo Spezia aveva dato l’ultimatum all’AEK Atene e la volontà del ragazzo è stata decisiva. Al punto che Verde Domani sera sarà a Roma per visite mediche e firma, quindi si metterà a disposizione di Vincenzo Italiano. Foto: Sito AEK Atene L'articolo SportItalia (ore 15:22): Verde allo Spezia, si sblocca. Domani ... Leggi su alfredopedulla (Di mercoledì 23 settembre 2020) Daniele. L’avevano considerata come una trattativa ormai saltata, invece alle 15:22 Gianluigi Longari perha annunciato la definizione dell’operazione per l’attaccante esterno classe ’96. Loaveva dato l’ultimatum all’AEK Atene e la volontà del ragazzo è stata decisiva. Al punto chesarà a Roma per visite mediche e firma, quindi si metterà a disposizione di Vincenzono. Foto: Sito AEK Atene L'articolo(ore 15:22):, si...

Daniele Faggiano l’attuale DS del Genoa, fermato dai microfoni di Sportitalia ... Ma questo non è l’unico tema caldo delle ultime ore. Dopo Pellegrini ci saranno altri colpi?

Criscitiello: “Dirigente che ha lasciato Roma dopo il 3-0 a tavolino starebbe firmando per l’Hellas Verona”

TORINO – Michele Criscitiello, noto giornalista, ha parlato tramite il proprio account Twitter circa la vicenda che ha coinvolto la Roma nelle ultime ore, lanciando una clamorosa ... l’Hellas ...

