Spazio | e-Geos presenta Cleos | geoinformazione a portata di click 2

(Adnkronos) - L'approccio 'Platform Economy' di Cleos deriva dall'esperienza maturata da e-Geos in GeoHub, la rete di Open Innovation lanciata negli anni scorsi. CleosS è infatti una piattaforma "aperta", pensata per accogliere la capacità di innovazione di start-up, Pmi, Centri di Ricerca e Università, sia italiani ma anche internazionali, e costruire attorno a sé una rete di partner d'eccellenza. e-Geos spiega che Cleos, inoltre, ha uno dei suoi punti di forza nella disponibilità dei dati radar della costellazione italiana Cosmo-SkyMed dell'Agenzia Spaziale Italiana e del Ministero della Difesa, frutto ed espressione delle migliori competenze dell'industria spaziale italiana, con Leonardo e le sue joint venture Thales Alenia Space e ...

Spazio e ambiente, due mondi solo apparentemente distanti

Potrebbe non sembrare immediato ad un primo sguardo, ma nonostante appaiano così distanti, lo spazio e la tutela dell’ambiente sono due mondi molto più vicini di quanto si è soliti pensare. È grazie a ...

