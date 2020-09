"Sono al buio, come si chiama la polizia?": l'urlo nel cuore della notte di Rita Dalla Chiesa (Di mercoledì 23 settembre 2020) Pochi secondi prima dell'1.30 nella notte tra martedì e mercoledì 23 settembre, ecco piovere lo sfogo di Rita Dalla Chiesa. Uno sfogo che la conduttrice affida a Twitter. Già, c'è un blackout nella capitale che la coinvolge. buio pesto. Ed ecco, così che la Dalla Chiesa scrive su Twitter: "Non c'è nessuno sveglio a Roma? Perché Vigna Stelluti è al buio da quasi mezz'ora?", premette con vis polemica. Dunque, a strettissimo giro di posta, rincara la dose con un secondo cinguettio: "Ma se voglio chiamare i Carabinieri o la polizia, in questo cavolo di città, il 112 e il 113 non Sono più validi?". Un appello al quale, per inciso, hanno ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 23 settembre 2020) Pochi secondi prima dell'1.30 nellatra martedì e mercoledì 23 settembre, ecco piovere lo sfogo di. Uno sfogo che la conduttrice affida a Twitter. Già, c'è un blackout nella capitale che la coinvolge.pesto. Ed ecco, così che lascrive su Twitter: "Non c'è nessuno sveglio a Roma? Perché Vigna Stelluti è alda quasi mezz'ora?", premette con vis polemica. Dunque, a strettissimo giro di posta, rincara la dose con un secondo cinguettio: "Ma se vogliore i Carabinieri o la, in questo cavolo di città, il 112 e il 113 nonpiù validi?". Un appello al quale, per inciso, hanno ...

Roma, Raggi torna a San Basilio: i cittadini vammo ascoltati

