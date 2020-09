Sondaggi politici SWG, metà dei giovani ha votato No al referendum (Di mercoledì 23 settembre 2020) Sondaggi politici SWG, metà dei giovani ha votato No al referendum E’ forse questo il dato più rilevante dell’analisi post voto di SWG: al referendum per il taglio dei Parlamentari secondo gli ultimi Sondaggi politici dell’istituto di Trieste i giovani hanno votato in netta controtendenza rispetto al resto del Paese, il 49,6% di essi, quindi quasi il 20% rispetto alla media, ha scelto il No. Vi è anche da dire che si sono astenuti un po’ più degli altri, ma questo è un classico delle elezioni. Forse essendo la lotta alla casta ormai presente da anni nel dibattito è apparsa a chi è nato da meno tempo come mainstream?Segui Termometro Politico su ... Leggi su termometropolitico (Di mercoledì 23 settembre 2020)SWG, metà deihaNo alE’ forse questo il dato più rilevante dell’analisi post voto di SWG: alper il taglio dei Parlamentari secondo gli ultimidell’istituto di Trieste ihannoin netta controtendenza rispetto al resto del Paese, il 49,6% di essi, quindi quasi il 20% rispetto alla media, ha scelto il No. Vi è anche da dire che si sono astenuti un po’ più degli altri, ma questo è un classico delle elezioni. Forse essendo la lotta alla casta ormai presente da anni nel dibattito è apparsa a chi è nato da meno tempo come mainstream?Segui Termometro Politico su ...

