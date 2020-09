Sondaggi politici elettorali oggi 23 settembre 2020: chi andrebbe in Parlamento se si votasse oggi (Di mercoledì 23 settembre 2020) Sondaggi politici elettorali oggi 23 settembre 2020: ultimissimi dati Sondaggi politici elettorali – Col taglio dei parlamentari appena passato con il referendum confermativo del 20 e 21 settembre e la riforma elettorale con il proporzionale sbarrato al 5 per cento che hanno in mente Pd e Movimento Cinque Stelle, se si votasse tra poco, entrerebbero alla Camera solo cinque partiti: Lega (25,2 per cento), Pd (20,2 per cento), M5s (15,8 per cento), Fdi (15 per cento) e Fi (7,1 per cento). La maggioranza andrebbe al centro-destra con 227 seggi. Salvini e Meloni, da soli, ne avrebbero 193. Le percentuali attribuite a ciascuna formazione sono quelle degli ultimi ... Leggi su tpi (Di mercoledì 23 settembre 2020)23: ultimissimi dati– Col taglio dei parlamentari appena passato con il referendum confermativo del 20 e 21e la riforma elettorale con il proporzionale sbarrato al 5 per cento che hanno in mente Pd e Movimento Cinque Stelle, se sitra poco, entrerebbero alla Camera solo cinque partiti: Lega (25,2 per cento), Pd (20,2 per cento), M5s (15,8 per cento), Fdi (15 per cento) e Fi (7,1 per cento). La maggioranzaal centro-destra con 227 seggi. Salvini e Meloni, da soli, ne avrebbero 193. Le percentuali attribuite a ciascuna formazione sono quelle degli ultimi ...

