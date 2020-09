Sondaggi politici Demopolis: governo più forte dopo il voto per 68% italiani (Di mercoledì 23 settembre 2020) Sondaggi politici Demopolis: governo più forte dopo il voto per 68% italiani L’istituto Demopolis ha effettuato una disamina del voto referendario e dei suoi effetti sullo scenario politico. L’istituto parte dal dato dei sì al referendum costituzionale che hanno sfiorato il 70% (69,6%). Un risultato importante ma più basso della percentuale rilevata in piena estate. Si partiva infatti dal 78% di luglio, salvo poi scendere al 73% ad inizio settembre e man mano che i no di personaggi politici noti (Prodi, Giorgetti, Orfini) fioccavano, la propensione a dei cittadini alla riduzione del numero dei parlamentari calava sotto il 70% una settimana prima del ... Leggi su termometropolitico (Di mercoledì 23 settembre 2020)piùilper 68%L’istitutoha effettuato una disamina delreferendario e dei suoi effetti sullo scenario politico. L’istituto parte dal dato dei sì al referendum costituzionale che hanno sfiorato il 70% (69,6%). Un risultato importante ma più basso della percentuale rilevata in piena estate. Si partiva infatti dal 78% di luglio, salvo poi scendere al 73% ad inizio settembre e man mano che i no di personagginoti (Prodi, Giorgetti, Orfini) fioccavano, la propensione a dei cittadini alla riduzione del numero dei parlamentari calava sotto il 70% una settimana prima del ...

