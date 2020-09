Somma Vesuviana | emergenza Covid | obbligo di mascherine all’aperto per tutto il giorno

Leggi su teleclubitalia

(Di mercoledì 23 settembre 2020) Scatta l’diall’aperto a. A disporre la decisione il sindaco, Salvatore di Sarno, che ha annunciato tramite social norme più stringenti per fronteggiare l’-19.diall’aperto “Giovedì firmerò un’ordinanza per l’utilizzo obbligatorio delleanche all’aria aperta e peril– ha spiegato il … L'articolodiall’aperto per ...