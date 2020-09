Skriniar Tottenham: blitz a Milano degli inglesi. Le ultime (Di mercoledì 23 settembre 2020) Il Tottenham è volato a Milano per incontrare l’agente di Milan Skriniar: le ultime novità sul difensore dell’Inter Il direttore tecnico del Tottenham ha effettuato un blitz a Milano per incontrare il procuratore di Milan Skriniar e valutare i margini di una possibile trattativa. Come riportato da Sky Sport, il club inglese è disposto a offrire 50 milioni di euro a fronte dei 60 milioni di euro chiesti dall’Inter. Distanza minima, nei prossimi giorni ci sarà un nuovo contatto tra i nerazzurri e l’intermediario Frank Trimboli. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 23 settembre 2020) Ilè volato aper incontrare l’agente di Milan: lenovità sul difensore dell’Inter Il direttore tecnico delha effettuato unper incontrare il procuratore di Milane valutare i margini di una possibile trattativa. Come riportato da Sky Sport, il club inglese è disposto a offrire 50 milioni di euro a fronte dei 60 milioni di euro chiesti dall’Inter. Distanza minima, nei prossimi giorni ci sarà un nuovo contatto tra i nerazzurri e l’intermediario Frank Trimboli. Leggi su Calcionews24.com

