Skin sposa Ladyfag: “Quello che ho sempre voluto” (Di mercoledì 23 settembre 2020) Skin sposerà Ladyfag. Ad annunciarlo su Instagram è stata proprio la cantante 53enne che ha postato uno scatto in cui sorride con la compagna, mostrando l’anello di fidanzamento. “Dodici anni di preparazione e finalmente ho quello che ho sempre voluto – ha scritto -. Sì, siamo fidanzate! Non posso aspettare il grande giorno, Ti amo”. La foto è stata commentata da tantissimi fan, ma soprattutto dalla futura moglie di Skin. Rayne Baron, conosciuta come Ladyfag e star delle notti di New York, non ha trattenuto il suo entusiasmo: “Per me sei unica, ti amo anche io”, ha commentato. Poco dopo sul suo profilo la performer canadese ha aggiunto: “Sarai mia per sempre. Io ovviamente ho detto sì..a dire il vero siamo ... Leggi su dilei (Di mercoledì 23 settembre 2020)sposerà. Ad annunciarlo su Instagram è stata proprio la cantante 53enne che ha postato uno scatto in cui sorride con la compagna, mostrando l’anello di fidanzamento. “Dodici anni di preparazione e finalmente ho quello che hovoluto – ha scritto -. Sì, siamo fidanzate! Non posso aspettare il grande giorno, Ti amo”. La foto è stata commentata da tantissimi fan, ma soprattutto dalla futura moglie di. Rayne Baron, conosciuta comee star delle notti di New York, non ha trattenuto il suo entusiasmo: “Per me sei unica, ti amo anche io”, ha commentato. Poco dopo sul suo profilo la performer canadese ha aggiunto: “Sarai mia per. Io ovviamente ho detto sì..a dire il vero siamo ...

