Sileri: all'Olimpico di Roma anche 20-25 mila tifosi (Di mercoledì 23 settembre 2020) Roma – "Nel momento in cui si mantengono due metri di sicurezza, con delle regole precise, si vietano gli abbracci, con l'utilizzo della mascherina e degli igienizzanti, io penso che l'ingresso ai tifosi si puo' portare ad un terzo della capienza dello stadio. Nel caso dell'Olimpico, ad esempio, che puo' contenere circa 80 mila persone, io penso che l'ingresso potrebbe essere consentito a circa 20 o 25 mila tifosi". Lo dice il viceministro della Salute Pierpaolo Sileri, ospite di Rai Radio 1 a 'Un Giorno da Pecora'. "Gli stadi si possono portare a un terzo della capienza", conclude.

