Sicilia | Angelica non ce l’ha fatta | il male porta via una promessa della pallavolo

(Di mercoledì 23 settembre 2020) Non ce l’ha, nonostante la grande forza datale anche dalla famiglia. A 18 anni, si è spenta oggi.Abate (Fonte foto: web)Una storia conosciuta da tutt’Italia anche grazie all’intervista rilasciata a Fanpage, dal fratello di, Carmelo Abate. Solo un mese fa, il fratellodiciottenne parlava di “miracoli”, ora purtroppo, non c’è più nulla da fare.Abate, giovanissima, si è arresa ad un terribileche aveva scoperto soltanto nel febbraio scorso, a 17 anni. Un tumore al cervello, non le ha dato scampo e la costringe a lasciare la famiglia che fino all’ultimo ...

sonomafalda : La pallavolista Angelica Abate si è spenta nella sua abitazione in Sicilia per un cancro - spatio_brevi : @lasorelladiKarl Pranzo domenicale fuori provincia con amici e conoscento: -che bravo G. a fidarti della guida di… -

Ultime Notizie dalla rete : Sicilia Angelica

Per lei era nata una straordinaria gara di solidarietà partita da un piccolo comune siciliano in provincia di Messina per poi allargarsi in tutta Italia Roccalumera (Messina) - Angelica Abate non ce l ...Angelica Abate è morta a 18 anni, dopo aver lottato contro una rara forma di tumore al cervello per circa un anno. La sua battaglia era stata sostenuta da tutta l’Italia: su GoFundMe erano stati racco ...