Sibilia a processo, Storace inchioda il sottosegretario grillino: la domanda scomodissima in tv (Di mercoledì 23 settembre 2020) "Perché il sottosegretario Carlo Sibilia scappa alla domanda sul suo processo per vilipendio contro Napolitano?". La domanda è quella del vicedirettore de Il Tempo Francesco Storace che, ospite in tv nella trasmissione Rai "Agorà" inchioda il sottosegretario grillino al ministero dell'Interno rinviato a giudizio lo scorso 17 settembre per le offese sul web all'ex presidente della Repubblica . "Voglio sapere - tuona Storace - rinuncerà alla prescrizione come feci io o se la prenderà per paura del verdetto del giudice? Esempio Viminale..." Perché il sottosegretario #Sibilia scappa alla domanda sul suo ... Leggi su iltempo (Di mercoledì 23 settembre 2020) "Perché ilCarloscappa allasul suoper vilipendio contro Napolitano?". Laè quella del vicedirettore de Il Tempo Francescoche, ospite in tv nella trasmissione Rai "Agorà"ilal ministero dell'Interno rinviato a giudizio lo scorso 17 settembre per le offese sul web all'ex presidente della Repubblica . "Voglio sapere - tuona- rinuncerà alla prescrizione come feci io o se la prenderà per paura del verdetto del giudice? Esempio Viminale..." Perché ilscappa allasul suo ...

Giorgiolaporta : Chissà in quanti altri Paesi i membri del Governo vanno a processo per vilipendio al Capo dello Stato senza dimette… - romanino48 : RT @Storace: Perché il sottosegretario #Sibilia scappa alla domanda sul suo #processo per vilipendio contro #Napolitano? Voglio sapere: rin… - Max79863712 : RT @tempoweb: Sibilia a processo @Storace inchioda il sottosegretario #M5S La domanda scomodissima - tempoweb : Sibilia a processo @Storace inchioda il sottosegretario #M5S La domanda scomodissima - ChiodiDonatella : RT @Storace: Perché il sottosegretario #Sibilia scappa alla domanda sul suo #processo per vilipendio contro #Napolitano? Voglio sapere: rin… -

Ultime Notizie dalla rete : Sibilia processo Sibilia a processo, Storace inchioda il sottosegretario grillino: rinuncerà alla prescrizione o se la prenderà per paura del verdetto? Il Tempo Sibilia a processo, Storace inchioda il sottosegretario grillino: rinuncerà alla prescrizione o se la prenderà per paura del verdetto

"Perché il sottosegretario Carlo Sibilia scappa alla domanda sul suo processo per vilipendio contro Napolitano?". La domanda è quella del vicedirettore de Il Tempo Francesco Storace che, ospite in tv ...

Perché Appendino non si dimette dopo la condanna, nonostante il codice etico del M5s

(La Repubblica) Novanta giorni per depositare le motivazioni, quindi il ricorso, la fissazione dell’udienza e il processo: non meno di un anno ... il sottosegretario all'Interno Carlo Sibilia e il ...

"Perché il sottosegretario Carlo Sibilia scappa alla domanda sul suo processo per vilipendio contro Napolitano?". La domanda è quella del vicedirettore de Il Tempo Francesco Storace che, ospite in tv ...(La Repubblica) Novanta giorni per depositare le motivazioni, quindi il ricorso, la fissazione dell’udienza e il processo: non meno di un anno ... il sottosegretario all'Interno Carlo Sibilia e il ...