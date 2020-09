“Siamo ancora amici, almeno credo”: Toti e i musi lunghi di Salvini dopo le elezioni (Di mercoledì 23 settembre 2020) La leadership di Salvini nel centrodestra inizia a traballare? Oggi Giovanni Toti, appena rieletto in Liguria, critica le strategie del Capitano in un’intervista al Corriere della Sera: “A forza di dare spallate, finisce per rimediare una lussazione dopo l’altra”: Salvini è ancora il leader del centrodestra? «Per essere il capo, servono due cose. I numeri e la capacità di gestire la coalizione. I primi ci sono, la seconda per ora no. Matteo potrebbe essere l’architetto del centrodestra, ma al momento non mi risulta che abbia alcun progetto. Si concentra solo sulle sue battaglie, va per conto suo. Non ascolta chi gli vuole bene. E a forza di dare spallate, finisce per rimediare una lussazione dopo l’altra». In Liguria ... Leggi su nextquotidiano (Di mercoledì 23 settembre 2020) La leadership dinel centrodestra inizia a traballare? Oggi Giovanni, appena rieletto in Liguria, critica le strategie del Capitano in un’intervista al Corriere della Sera: “A forza di dare spallate, finisce per rimediare una lussazionel’altra”:il leader del centrodestra? «Per essere il capo, servono due cose. I numeri e la capacità di gestire la coalizione. I primi ci sono, la seconda per ora no. Matteo potrebbe essere l’architetto del centrodestra, ma al momento non mi risulta che abbia alcun progetto. Si concentra solo sulle sue battaglie, va per conto suo. Non ascolta chi gli vuole bene. E a forza di dare spallate, finisce per rimediare una lussazionel’altra». In Liguria ...

