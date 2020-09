Si suicida a 14 anni | la mamma disperata accusa | “Morto a causa del lockdown”

(Di mercoledì 23 settembre 2020) Unadevastata dal dolore per il suicidio del figlio, parla della sua morte e spiega che senza il lockdown non sarebbe successo. Ci sono voluti quattro mesi di lutto prima che Tracy Tyler,quarantenne di Bedworth (Gran Bretagna), riuscisse a parlare pubblicamente della morte del figlio. Il giovanissimo Sam, 14, si è … L'articolo Sia 14, la: “Morto adel lockdown” è apparso prima sul sito ViaggiNews.com

