Si innamora del cugino e si fidanzano Sui social risponde agli haters | “Siamo felici | perchè non dovremmo?”

Leggi su newnotizie

(Di mercoledì 23 settembre 2020) Una donna che ha una relazione con suoha condiviso una serie di scatti che confermano la loro storia d’amore. Nonostante siano imparentati, i due affermano di essereti l’uno dell’altra, come si evince anche dalle immagini pubblicate, dove non mancano effusioni e coccole. “Non lasciate che essere cugini vi impedisca di essereti … L'articolo Sidele si. Sui: “Siamo, perchè non dovremmo?” NewNotizie.it.