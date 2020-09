Si ferma la corsa dell’oro, i motivi del brusco stop (Di mercoledì 23 settembre 2020) In poco più di 6 settimane l’oro perde circa il 7% del suo valore e fa registrare un arresto improvviso delle suq quotazioni in salita da diverso tempo. Questo valore negativo non scalfisce, infatti, la tendenza in ascesa da inizio anno del bene rifugio per eccellenza, che in tempi di incertezza da Covid-19 ha fatto segnare da gennaio un +24%. Si ferma la corsa dell’oro, i fattori di crescita da inizio anno Fattore scatenante di questo incremento positivo costante ormai da mesi è la crisi scaturita dalla pandemia e il conseguente ulteriore calo dei tassi di interesse dovuto alle politiche monetarie ultraespansive promosse delle banche centrali di tutto il mondo per contenere un pericolo di implosione del sistema finanziario. Per questo motivo l’oro ha raggiunto ad agosto i livelli di quotazione massima di tutti i tempi, ... Leggi su quifinanza (Di mercoledì 23 settembre 2020) In poco più di 6 settimane l’oro perde circa il 7% del suo valore e fa registrare un arresto improvviso delle suq quotazioni in salita da diverso tempo. Questo valore negativo non scalfisce, infatti, la tendenza in ascesa da inizio anno del bene rifugio per eccellenza, che in tempi di incertezza da Covid-19 ha fatto segnare da gennaio un +24%. Siladell’oro, i fattori di crescita da inizio anno Fattore scatenante di questo incremento positivo costante ormai da mesi è la crisi scaturita dalla pandemia e il conseguente ulteriore calo dei tassi di interesse dovuto alle politiche monetarie ultraespansive promosse delle banche centrali di tutto il mondo per contenere un pericolo di implosione del sistema finanziario. Per questo motivo l’oro ha raggiunto ad agosto i livelli di quotazione massima di tutti i tempi, ...

Ultime Notizie dalla rete : ferma corsa Internazionali di Roma: Muguruza ferma la corsa di Azarenka, avanza la campionessa in carica Ubi Tennis Sei nuove corse scolastiche per gli studenti di Barberino Tavarnelle e San Casciano

Sono state introdotte due corse la mattina di cui una in partenza da Barberino Val d’Elsa, l’altra in partenza da Montespertoli, con fermate a Cerbaia, dirette al Liceo – Istituto Tecnico Russel ...

Inter, il Napoli vuole Vecino: contatti in corso

Infatti Vecino dovrà stare fermo almeno fino a inizio novembre. L'Inter, infatti chiede un prestito con l'obbligo di riscatto per 18 milioni, De Laurentiis non si vuole impegnare visto anche il ...

