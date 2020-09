“Si è visto tutto!”. Gf Vip: Elisabetta Gregoraci, si sposta l’accappatoio e sotto il nulla… FOTO E VIDEO (Di mercoledì 23 settembre 2020) È partita pian piano l’esperienza di quest’anno del Grande Fratello VIP. Ma si sa, è un diesel da sempre e per questa quinta edizione è lo stesso. Famosi volti della tv italiana sono entrati a far parte del gioco nella casa di Cinecittà: stanno facendo tutti molto chiacchierare di sé. Non sono mancati i colpi di scena non appena iniziato il reality: Flavia Vento ha abbandonato il gioco dopo 24 ore dalla sua entrata, Fausto Leali è stato invece squalificato. E se Patrizia De Blanck si è spogliata completamente avanti le telecamere, Elisabetta Gregoraci non si è accorta che nell’aggiustare l’accappatoio ha fatto uscire allo scoperto la sua bella scollatura! C’era una telecamera che, proprio in quel momento, la stava riprendendo. Ecco nel dettaglio cosa è ... Leggi su caffeinamagazine (Di mercoledì 23 settembre 2020) È partita pian piano l’esperienza di quest’anno del Grande Fratello VIP. Ma si sa, è un diesel da sempre e per questa quinta edizione è lo stesso. Famosi volti della tv italiana sono entrati a far parte del gioco nella casa di Cinecittà: stanno facendo tutti molto chiacchierare di sé. Non sono mancati i colpi di scena non appena iniziato il reality: Flavia Vento ha abbandonato il gioco dopo 24 ore dalla sua entrata, Fausto Leali è stato invece squalificato. E se Patrizia De Blanck si è spogliata completamente avanti le telecamere,non si è accorta che nell’aggiustare l’accappatoio ha fatto uscire allo scoperto la sua bella scollatura! C’era una telecamera che, proprio in quel momento, la stava riprendendo. Ecco nel dettaglio cosa è ...

lorepregliasco : La vittoria del Sì al #referendum avrà due effetti sulla stabilità di governo: - incentiva gli attuali parlamentar… - andreabettini : L'#equinozio d'autunno visto dal satellite Meteosat. Splendida immagine delle 7 di oggi ora italiana. Si nota benis… - ZZiliani : Sarà poi interessante, riascoltando le intercettazioni, capire se la promessa dell’avvocato della Juve di mandare a… - Giusepp66890796 : RT @kisimaio: Qualcuno per caso, (non si sa' mai), ha visto fare altrettanto negli altri partiti? - AroundJuventus : @NonSoloJuve Per adesso, visto che non riusciamo a mandare via Khedira e De Sciglio, ci si accontenta, va benissimo… -

Ultime Notizie dalla rete : “Si visto De Benedetti: «Domani punta sugli abbonamenti digitali» Corriere della Sera