Sharon Stone | Robert De Niro è stato il mio miglior baciatore! VIDEO

Leggi su movieplayer

(Di mercoledì 23 settembre 2020)ha raccontato cheDe, con cui ha recitato nel film Casinò di Martin Scorsese,il suobaciatore.ha fatto il nome diDequando lechiesto di eleggere il suobaciatore. I due hanno recitato insieme in Casinò, il film del 1995 diretto da Martin Scorsese, e l'attrice ha aggiunto che i baci dati sullo schermo negli anni a seguire erano semplicemente "meh" In questi giorni; apparsa più volte sui media per promuovere l'uscita di Ratched, la nuova serie Netflix che la vede ...