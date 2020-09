Serie C, paura per Pasini: pacco bomba al presidente della Feralpisalò e di Confidustria Brescia (Di mercoledì 23 settembre 2020) Un pacco bomba anonimo è stato recapitato martedì mattina nella sede centrale del gruppo Feralpi di Lonato.Un ordigno rudimentale che non sarebbe potuto esplodere, o forse non è stato confezionato per arrivare a farlo, ma che avrebbe potuto comunque prendere fuoco. Indirizzato a Giuseppe Pasini, numero uno della Feralpisalò e presidente dell’omonima azienda siderurgica e di Confindustria Brescia. Lo ha riportato il 'Corriere di Brescia'.All'interno del pacco, aperto proprio dal patron del club che milita in Serie C nel Girone A, vi erano un detonatore e della polvere da sparo, ma nessun messaggio. Per motivi di sicurezza sono stati fatti evacuare gli uffici ... Leggi su mediagol (Di mercoledì 23 settembre 2020) Unanonimo è stato recapitato martedì mattina nella sede centrale del gruppo Feralpi di Lonato.Un ordigno rudimentale che non sarebbe potuto esplodere, o forse non è stato confezionato per arrivare a farlo, ma che avrebbe potuto comunque prendere fuoco. Indirizzato a Giuseppe, numero unoFeralpisalò edell’omonima azienda siderurgica e di Confindustria. Lo ha riportato il 'Corriere di'.All'interno del, aperto proprio dal patron del club che milita inC nel Girone A, vi erano un detonatore epolvere da sparo, ma nessun messaggio. Per motivi di sicurezza sono stati fatti evacuare gli uffici ...

Piccola grande soddisfazione per la biblioteca comunale Gianni Rodari di Castelcovati. Nei giorni scorsi è arrivata la comunicazione che il Comune ha ottenuto 7mila euro dal Ministero dei beni artisti ...

Officine UBU è lieta di rilasciare il trailer di IMPREVISTI DIGITALI (Effacer L’historique / Delete History) che, dopo il trionfo alla 70esima edizione della Berlinale, dove si è aggiudicato l’Orso d’ ...

