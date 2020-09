Serena Grandi condannata a due anni di carcere: la sentenza del tribunale (Di mercoledì 23 settembre 2020) Guai per Serena Grandi: il tribunale di Rimini gli ha inflitto una condanna di reclusione di 2 anni e 2 mesi per il crac della società ‘Donna Serena srl’, attraverso cui è stato gestito il ristorante ‘La locanda di Miranda’ a Borgo San Giuliano (Rn). A riportare la notizia è il quotidiano Il Resto del … L'articolo proviene da Gossip e Tv. Leggi su gossipetv (Di mercoledì 23 settembre 2020) Guai per: ildi Rimini gli ha inflitto una condanna di reclusione di 2e 2 mesi per il crac della società ‘Donnasrl’, attraverso cui è stato gestito il ristorante ‘La locanda di Miranda’ a Borgo San Giuliano (Rn). A riportare la notizia è il quotidiano Il Resto del … L'articolo proviene da Gossip e Tv.

