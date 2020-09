Serena Grandi condannata a 2 anni di carcere: tutte le accuse a suo carico (Di mercoledì 23 settembre 2020) Guai per Serena Grandi: l’attrice è stata condannata a 2 anni e 2 mesi di reclusione con l’accusa di bancarotta, per via del fallimento del suo ristorante La locanda di Miranda. Il locale era stato aperto nel 2013 ed era ispirato al personaggio di Miranda dell’omonimo film di Tinto Brass, dalla Grandi interpretato. Serena Grandi e la chiusura del ristorante A quanto pare il ristorante non aveva avuto successo ed aveva chiuso dopo un anno, trascinandosi dietro però diversi problemi: in primis, il mancato pagamento dei dipendenti. Questi ultimi avevano denunciato il fatto e poco dopo la società Donna Serena Srl aveva dichiarato fallimento. A quel punto sarebbe partita l’indagine della Procura ... Leggi su thesocialpost (Di mercoledì 23 settembre 2020) Guai per: l’attrice è stataa 2e 2 mesi di reclusione con l’accusa di bancarotta, per via del fallimento del suo ristorante La locanda di Miranda. Il locale era stato aperto nel 2013 ed era ispirato al personaggio di Miranda dell’omonimo film di Tinto Brass, dallainterpretato.e la chiusura del ristorante A quanto pare il ristorante non aveva avuto successo ed aveva chiuso dopo un anno, trascinandosi dietro però diversi problemi: in primis, il mancato pagamento dei dipendenti. Questi ultimi avevano denunciato il fatto e poco dopo la società DonnaSrl aveva dichiarato fallimento. A quel punto sarebbe partita l’indagine della Procura ...

