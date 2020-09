Scuola superiori lasciate al freddo a Varese, la Guardia di Finanza arresta due tecnici per truffa e falso nelle certificazioni dei lavori (Di mercoledì 23 settembre 2020) Impianti di riscaldamento non funzionanti e studenti al freddo, dall’autunno 2019 e per tutto l’inverno. È successo negli istituti superiori di Varese, per questo la Guardia di Finanza ha attivato un’indagine su impulso della procura per verificare l’idoneità delle manutenzioni agli impianti di riscaldamento. Questa mattina sono state eseguite due misure cautelari nei confronti di due professionisti ritenuti responsabili di truffa aggravata in danno di ente pubblico, frode in pubbliche forniture e falsità ideologica. Ai due tecnici era affidata la certificazione dei lavori di manutenzione sugli impianti, che secondi i finanzieri sono state falsificate. Ora uno è agli arresti domiciliari e l’altro ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 23 settembre 2020) Impianti di riscaldamento non funzionanti e studenti al, dall’autunno 2019 e per tutto l’inverno. È successo negli istitutidi, per questo ladiha attivato un’indagine su impulso della procura per verificare l’idoneità delle manutenzioni agli impianti di riscaldamento. Questa mattina sono state eseguite due misure cautelari nei confronti di due professionisti ritenuti responsabili diaggravata in danno di ente pubblico, frode in pubbliche forniture e falsità ideologica. Ai dueera affidata la certificazione deidi manutenzione sugli impianti, che secondi i finanzieri sono state falsificate. Ora uno è agli arresti domiciliari e l’altro ...

fattoquotidiano : Scuola superiori lasciate al freddo a Varese, la Guardia di Finanza arresta due tecnici per truffa e falso nelle ce… - Beverari_M : RT @fattoquotidiano: Scuola superiori lasciate al freddo a Varese, la Guardia di Finanza arresta due tecnici per truffa e falso nelle certi… - Claudio_DjTony : RT @fattoquotidiano: Scuola superiori lasciate al freddo a Varese, la Guardia di Finanza arresta due tecnici per truffa e falso nelle certi… - massidanu : RT @fattoquotidiano: Scuola superiori lasciate al freddo a Varese, la Guardia di Finanza arresta due tecnici per truffa e falso nelle certi… - vinnix63 : RT @fattoquotidiano: Scuola superiori lasciate al freddo a Varese, la Guardia di Finanza arresta due tecnici per truffa e falso nelle certi… -

Ultime Notizie dalla rete : Scuola superiori Scuola superiori lasciate al freddo a Varese, la Guardia di Finanza arresta due tecnici per truffa e falso… Il Fatto Quotidiano Riparte la scuola ai tempi del covid tra nuove regole e preoccupazioni: quel che c’è da sapere

La scuola siciliana riparte giovedì. Ufficialmente l’anno scolastico è iniziato il primo settembre coni corsi di recupero e la programmazione da parte dei docenti mentre le lezioni hanno avuto inizio ...

Terra promessa nel lager di Monastir

Di certo non sanno dove vanno. Viaggio nell'ignoto, da un lager all'altro. Nelle ultime ore il passaparola sulle coste dell'Algeria, fronte opposto di Teulada e Porto Pino, è stato incalzante come non ...

La scuola siciliana riparte giovedì. Ufficialmente l’anno scolastico è iniziato il primo settembre coni corsi di recupero e la programmazione da parte dei docenti mentre le lezioni hanno avuto inizio ...Di certo non sanno dove vanno. Viaggio nell'ignoto, da un lager all'altro. Nelle ultime ore il passaparola sulle coste dell'Algeria, fronte opposto di Teulada e Porto Pino, è stato incalzante come non ...