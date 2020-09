Scuola, apertura anno scolastico in Abruzzo, gli auguri della dirigente regionale Antonella Tozza (Di mercoledì 23 settembre 2020) L'Aquila - "Sicuramente sarà un anno di sfide, un anno che metterà alla prova la nostra voglia di lavorare per il bene degli alunni, il nostro senso del dovere, la nostra resilienza, la nostra capacità di far fronte alle difficoltà che renderanno questo anno scolastico complesso, ma assolutamente unico". è uno dei passaggi del messaggio augurale per l'anno scolastico che sta per cominciare da parte della dirigente dell'Ufficio scolastico regionale, Antonella Tozza. "Riflettiamo - prosegue - sulle parole di Daniel Pennac: 'Tutto il male che si dice della Scuola fa dimenticare il numero di bambini che ha ... Leggi su abruzzo24ore.tv (Di mercoledì 23 settembre 2020) L'Aquila - "Sicuramente sarà undi sfide, unche metterà alla prova la nostra voglia di lavorare per il bene degli alunni, il nostro senso del dovere, la nostra resilienza, la nostra capacità di far fronte alle difficoltà che renderquestocomplesso, ma assolutamente unico". è uno dei passaggi del messaggio augurale per l'che sta per cominciare da partedell'Ufficio. "Riflettiamo - prosegue - sulle parole di Daniel Pennac: 'Tutto il male che si dicefa dimenticare il numero di bambini che ha ...

Czinforma : - RadioRadicale : #SCUOLA E #DISABILI: IL 59% SENZA DOCENTE DI SOSTEGNO Ben 170 mila alunni all’apertura delle #scuole non hanno tr… - Czinforma : - Bacc_investor93 : @Jacopopelle_98 @stebaraz Onestamente i banchi a rotelle continuo a non capirne l'utilità. Non risolvi i problemi.… - casertafocus : CASAPULLA - L'apertura della scuola rinviata al 28 settembre, il sindaco Lillo firma l'ordinanza -

Ultime Notizie dalla rete : Scuola apertura Coronavirus, nel Nuorese apertura rinviata delle scuole Orizzonte Scuola Coronavirus Toscana 23 settembre, altri novanta casi su 7500 tamponi

Sono 90 i nuovi casi di coronavirus registrati nella giornata di mercoledì 23 settembre. L'età media dei nuovi casi è di 41 anni, mentre il 70% è asintomatico. Sono questi i dati del bollettino del co ...

Bellusco, la scuola media “non è sanificata”: 200 ragazzini restano in strada

Ma, sistemati i ragazzi, subito dopo è esplosa la polemica. La mancata apertura della scuola è stata decisa dalla dirigente scolastica Laura Sisca “a causa della mancata pulizia e disinfezione dei ...

Sono 90 i nuovi casi di coronavirus registrati nella giornata di mercoledì 23 settembre. L'età media dei nuovi casi è di 41 anni, mentre il 70% è asintomatico. Sono questi i dati del bollettino del co ...Ma, sistemati i ragazzi, subito dopo è esplosa la polemica. La mancata apertura della scuola è stata decisa dalla dirigente scolastica Laura Sisca “a causa della mancata pulizia e disinfezione dei ...