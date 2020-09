Screening COVID-19 a Unisannio | tutti negativi i tamponi della prima giornata

(Di mercoledì 23 settembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoBenevento –i 282per SarsCoV2 processati ieri all’Università del Sannio. Prosegue lomolecolare, gratuito e su base volontaria, tra studenti, personale docente e tecnico amministrativo dell’ateneo sannita. Domani 24 settembre secondadi prelievi presso il Chiostro di Palazzo San Domenico in Piazza Guerrazzi. Si proseguirà il 28 e 30 settembre 2020. Prenotazioni on line da questo link: https://www..it/it/articoli/-sarscov2-al-le-prenotazioni L'articolo proviene da Ante24.it.

