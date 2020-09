Sciopero dei trasporti a Roma il 25 settembre: le informazioni (Di mercoledì 23 settembre 2020) Primo Sciopero dei trasporti a Roma dopo il lockdown. Tutte le informazioni e le fasce di garanzie. Roma – Sarà un venerdì 25 settembre 2020 nero per i pendolari nella Capitale. E’ previsto, infatti, il primo Sciopero dei trasporti a Roma dopo il lockdown. Si fermeranno per 24 ore i mezzi Atac, Tpl Cotral a Roma e in tutto il Lazio. Una protesta contro le decisioni prese dalla Regione per contenere l’epidemia da coronavirus. La protesta inizierà alle 10 e durerà per tutta la giornata. Saranno garantite le consuete fasce di garanzia: da inizio servizio fino alle 10 e dalle 17 alle 20. Disagi nella Capitale Sarà un venerdì pieno di disagi nella ... Leggi su newsmondo (Di mercoledì 23 settembre 2020) Primodeidopo il lockdown. Tutte lee le fasce di garanzie.– Sarà un venerdì 252020 nero per i pendolari nella Capitale. E’ previsto, infatti, il primodeidopo il lockdown. Si fermeranno per 24 ore i mezzi Atac, Tpl Cotral ae in tutto il Lazio. Una protesta contro le decisioni prese dalla Regione per contenere l’epidemia da coronavirus. La protesta inizierà alle 10 e durerà per tutta la giornata. Saranno garantite le consuete fasce di garanzia: da inizio servizio fino alle 10 e dalle 17 alle 20. Disagi nella Capitale Sarà un venerdì pieno di disagi nella ...

