Scandalo passaporto Suarez: coinvolto il legale della Juventus (Di mercoledì 23 settembre 2020) Non si placano le polemiche riguardanti l'esame per il conseguimento della cittadinanza italiana di Luis Suarez. Il calciatore uruguaiano, settimana scorsa ha svolto un esame … L'articolo proviene da ForzAzzurri.net.

RadioMDN : RT @SessoJuveRnR: Il vero scandalo è che un giocatore con passaporto spagnolo abbia dovuto sostenere un esame di italiano per lavorare in I… - SessoJuveRnR : Il vero scandalo è che un giocatore con passaporto spagnolo abbia dovuto sostenere un esame di italiano per lavorar… - giannispatto : @TolliVincenzo Ricapitolando: x calciopoli son state condannate piu squadre e la juve è andata in B. X doping la se… - edEr99865 : RT @GiuliaCuchu: Non possono più appellarsi ai “prescritti” visto che sono i primi ad essere andati in prescrizione. Non possono più appell… - MBorromini : #Suarez scandalo passaporto. Gomblodddooo!! Gli ultimi 9 scudetti dovrebbero essere assegnati di diritto all’Indaaa… -

Ultime Notizie dalla rete : Scandalo passaporto Scandalo passaporto Suarez, la legale Juve intercettata: "Vi porteremo altri stranieri" CalcioNapoli24 “Non coniuga i verbi, parla all’infinito. Ma non possiamo bocciarlo”: scandalo Suarez-Juve per il passaporto

SKY - Suarez, colpo di scena: ha l'accordo con il Barcellona, è vicinissimo al nuovo club

Luis Suarez, attaccante del Barcellona che in queste settimane sembrava ad un passo dalla Juventus (che nelle ultime ore ha preso Alvaro Morata), è invece vicinissimo a vestire la maglia dell'Atletico ...

