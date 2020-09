Scandalo esame Suarez, Ziliani accusa: 'La professoressa esaminatrice tifa Juventus, il club bianconero coinvolto' (Di mercoledì 23 settembre 2020) Gazzetta dello Sport, sabato 19 settembre'. 'Solo per la cronaca: Mughini colloca tra i grandi pensatori italiani Buffon, quello che nel 97 pensò, pensò e alla fine comprò un falso diploma di ... Leggi su news.superscommesse (Di mercoledì 23 settembre 2020) Gazzetta dello Sport, sabato 19 settembre'. 'Solo per la cronaca: Mughini colloca tra i grandi pensatori italiani Buffon, quello che nel 97 pensò, pensò e alla fine comprò un falso diploma di ...

riotta : Scandalo esame italiano calciatore #Suarez 'Non coniuga i verbi, parla all'infinito ma deve passare guadagna 10 mi… - TiElleKappa : @pisto_gol Eh grazie al c..... Che poi 'il giocatore non è stato tesserato', chissà come mai lo stesso giorno in cu… - automatikos : RT @tal_Marco: La gratuita ondata di scandalo partita da populisti morti di FAMA ben noti (come il figlio d'arte venditore di tonno) avrà c… - AlvisiConci : RT @tal_Marco: La gratuita ondata di scandalo partita da populisti morti di FAMA ben noti (come il figlio d'arte venditore di tonno) avrà c… - tal_Marco : La gratuita ondata di scandalo partita da populisti morti di FAMA ben noti (come il figlio d'arte venditore di tonn… -

Attraverso i propri social, Vittorio Sgarbi ha commentato così l’indagine relativa al presunto esame di italiano ‘facilitato’ che avrebbe sostenuto Luis Suarez per prendere il passaporto italiano: “È ...

Suarez, docente convocato da pm: "Io e colleghi ci dissociamo da fatto disgustoso"

Salvatore Cingari è un professore di Storia delle dottrine politiche all’Università per stranieri di Perugia e all’Adnkronos prende le distanze dallo scandalo Suarez che ... lo ha visto almeno il ...

