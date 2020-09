Savastano eletto | sindaco avverte | “Nuovo assessore solo se dissidi riparabili” VIDEO

Leggi su anteprima24

(Di mercoledì 23 settembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minuto Salerno– Le prime dichiarazioni ufficiali sulla tornatarale deldel comune di Salerno Vincenzo Napoli, avvengono nei pressi del Salone dei Marmi: “Orgoglioso del 76% conferito dalla città al Governatore De Luca. Un tributo che, seppure del tutti meritato, resta esaltante nelle proporzioni. Grazie a chi si è impegnato per questo risultato: Nino, Picarone, Cascone e agli altri consiglieri eletti nella coalizione. Grazie ai cittadini che hanno scelto la linea della continuità e un abbracio sincero ai candidati che non ce l’hanno fatta”. Ogni rosa ha, però, le sue spine.lascerà il posto in giunta. “Decideremo con calma e tranquillità. In consiglio sono rappresentate anche ...