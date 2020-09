Santo del Giorno 23 Settembre: San Pio da Pietrelcina (Di mercoledì 23 settembre 2020) Il Santo del Giorno 23 Settembre non ha bisogno di presentazioni, trattandosi di uno dei più conosciuti ed amati dai fedeli: San Pio da Pietrelcina. Conosciamo meglio questo frate tanto apprezzato: vediamo chi era, cosa fece, perché è importante e perché è stato canonizzato. Santo del Giorno 23 Settembre: chi era San Pio da Pietrelcina. Cenni biografici Francesco Forgione, questo il vero nome di Padre Pio, nacque a Pietrelcina, un piccolo centro della Puglia, il 25 Maggio del 1887 da una umile famiglia di contadini. Anche se le disponibilità economiche erano scarse, il piccolo Francesco aveva una grande voglia di studiare e a dieci anni potette avere un maestro privato. Il senso religioso nacque ... Leggi su pianetadonne.blog (Di mercoledì 23 settembre 2020) Ildel23non ha bisogno di presentazioni, trattandosi di uno dei più conosciuti ed amati dai fedeli: San Pio da. Conosciamo meglio questo frate tanto apprezzato: vediamo chi era, cosa fece, perché è importante e perché è stato canonizzato.del23: chi era San Pio da. Cenni biografici Francesco Forgione, questo il vero nome di Padre Pio, nacque a, un piccolo centro della Puglia, il 25 Maggio del 1887 da una umile famiglia di contadini. Anche se le disponibilità economiche erano scarse, il piccolo Francesco aveva una grande voglia di studiare e a dieci anni potette avere un maestro privato. Il senso religioso nacque ...

