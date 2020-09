Sanità, Speranza “Con il Recovery Fund recuperiamo terreno perduto” (Di mercoledì 23 settembre 2020) ROMA (ITALPRESS) – “Il Recovery Fund sarà necessario per recuperare il terreno perduto”. Ne è convinto il ministro della Salute, Roberto Speranza, che nel Question Time alla Camera ha sottolineato come le risorse dovranno essere investite in digitalizzazione e rinnovamento dei macchinari. “Useremo tutte le risorse disponibili per investire sul digitale, sulla teleassistenza e sulla telemedicina. Ci sarà anche un nuovo piano per sostituire tutte le apparecchiature obsolete nel Paese; oggi c'è una grande differenza tra territori che hanno tecnologie più moderne e le mettono a disposizione dei cittadini e altri che ne hanno meno” ha sottolineato. Tra gli obiettivi del Ministero anche quello di introdurre nuove forme di assistenza. “La parola chiave ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 23 settembre 2020) ROMA (ITALPRESS) – “Ilsarà necessario per recuperare ilperduto”. Ne è convinto il ministro della Salute, Roberto, che nel Question Time alla Camera ha sottolineato come le risorse dovranno essere investite in digitalizzazione e rinnovamento dei macchinari. “Useremo tutte le risorse disponibili per investire sul digitale, sulla teleassistenza e sulla telemedicina. Ci sarà anche un nuovo piano per sostituire tutte le apparecchiature obsolete nel Paese; oggi c'è una grande differenza tra territori che hanno tecnologie più moderne e le mettono a disposizione dei cittadini e altri che ne hanno meno” ha sottolineato. Tra gli obiettivi del Ministero anche quello di introdurre nuove forme di assistenza. “La parola chiave ...

