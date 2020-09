Sanità, per il ministro Speranza ho qualche riflessione. E quattro proposte secche (Di mercoledì 23 settembre 2020) Chi sia il ministro Roberto Speranza lo abbiamo capito: a) un bravo ministro che ha gestito al meglio possibile la crisi della pandemia; b) un giovane politico consapevole di avere una promettente carriera davanti; c) un bluffer che sulla sanità si trova incastrato tra gli errori della sinistra di governo e un futuro incerto e difficile e che dice di voler riformare ma non cambia niente, convinto che con i soldi si risolve tutto, e che per questo rinuncia (almeno a giudicare dalle sue proposte) a pestare i calli a chi è il vero responsabile dei disastri nella sanità; d) un democratico – per modo di dire: mai visto un ministro aperto a tutti ma solo in televisione e chiuso come una porta blindata nei confronti di chi lo critica. In sintesi: uno che per la politica rinuncia alla ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 23 settembre 2020) Chi sia ilRobertolo abbiamo capito: a) un bravoche ha gestito al meglio possibile la crisi della pandemia; b) un giovane politico consapevole di avere una promettente carriera davanti; c) un bluffer che sulla sanità si trova incastrato tra gli errori della sinistra di governo e un futuro incerto e difficile e che dice di voler riformare ma non cambia niente, convinto che con i soldi si risolve tutto, e che per questo rinuncia (almeno a giudicare dalle sue) a pestare i calli a chi è il vero responsabile dei disastri nella sanità; d) un democratico – per modo di dire: mai visto unaperto a tutti ma solo in televisione e chiuso come una porta blindata nei confronti di chi lo critica. In sintesi: uno che per la politica rinuncia alla ...

