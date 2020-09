Sand Like Stardust | il nuovo album di Jordan Reyes

Leggi su spettacolo.periodicodaily

(Di mercoledì 23 settembre 2020) Il secondodiabbandona la tradizione dirigendosi verso un’idea vecchia ma sempre nuova., in arrivo a novembre, combinerà la tradizione americana con l’innovazione dell’elettronica.di ritorno Un po’ fantascienza, un po’ Non È Un Paese Per Vecchi: l’accoppiata elettronica-country colpisce ancora, senza mancare neanche stavolta il bersaglio. La tendenza lanciata da Orville Peck, Diplo e soprattutto dall’inimitabile Lil Nas X ha ormai colpito anche la scena underground, influenzando il lavoro dell’artista underground. Ne è risultato unsospeso a metà tra ...