Salvo D'Acquisto, una storia di sacrificio ed eroismo nazionale

Benvenuti nella nostro viaggio del tempo di Metropolitan Today. Abbiamo dedicato la nostra puntata di oggi al vicebrigadiere Salvo D'Acquisto che sacrificò la sua sua per salvare quella di 22 ostaggi innocenti nelle manzi dei nazisti. Una storia di sacrificio ed eroismo che oggi in occasione del settantasettesimo anniversario della morte del vicebrigadiere vogliamo rivivere. 

Il sacrificio di Salvo D'Acquisto

Nel tardo pomeriggio del 22 settembre 1943 a Torrimpietra in un ex caserma della Guardia di Finanza due paracadusti tedeschi della 2. Fallschirmjäger-Division morirono a seguito di un'esplosione mentre altri due rimasero feriti. Gli ufficiali nazisti ritenendo che si trattasse di un ...

