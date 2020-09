Salvini dà la colpa a Forza Italia e FdI per le sconfitte in Campania e Puglia (Di mercoledì 23 settembre 2020) Una stoccata, tra le righe. Matteo Salvini, nella sua intervista a Il Corriere dalle Sera, sottolinea come le mancate vittorie in Puglia (dove l’obiettivo sembrava essere più facilmente raggiungibile) e in Campania (dove, però, De Luca gode di un altissimo gradimento popolare) siano arrivate per una scelta strategica sbagliata da parte del Centrodestra. E il mirino è sul nome dei due candidati scelti dalla coalizione (in un accordo siglato mesi fa che prevedeva un’alternanza tra i tre partiti sulle figure da far correre alla Regionali). Dunque, Salvini accusa alleati centrodestra per le scelte sbagliate. LEGGI ANCHE > «A Forza di dare spallate, finisce per rimediare una lussazione dopo l’altra» Tutto è partito da una frase: «Non ... Leggi su giornalettismo (Di mercoledì 23 settembre 2020) Una stoccata, tra le righe. Matteo, nella sua intervista a Il Corriere dalle Sera, sottolinea come le mancate vittorie in(dove l’obiettivo sembrava essere più facilmente raggiungibile) e in(dove, però, De Luca gode di un altissimo gradimento popolare) siano arrivate per una scelta strategica sbagliata da parte del Centrodestra. E il mirino è sul nome dei due candidati scelti dalla coalizione (in un accordo siglato mesi fa che prevedeva un’alternanza tra i tre partiti sulle figure da far correre alla Regionali). Dunque,accusa alleati centrodestra per le scelte sbagliate. LEGGI ANCHE > «Adi dare spallate, finisce per rimediare una lussazione dopo l’altra» Tutto è partito da una frase: «Non ...

