Salerno | è iniziata distribuzione dei termometri laser nelle scuole

(Di mercoledì 23 settembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoSono indel comune capoluogo circa 15.000per la misurazione della temperatura destinati a 29 istituti scolastici cittadini. Il materiale, fornito dalla Regione Campania, viene distribuito in queste ore dai volontari del Nucleo di Protezione Civile del comune di. Nel frattempo il comune ha specificato, dopo l’ordinanza del sindaco Napoli, che ha rinviato l’apertura delledi ogni ordine grado al 28 settembre che il provvedimento non riguarda gli asili nido che svolgono regolarmente le attività previste. L'articolo, èdei...

Ultime Notizie dalla rete : Salerno iniziata

anteprima24.it

Gennaro Tutino è in sede a Napoli per firmare il contratto che lo legherà alla Salernitana per la prossima stagione. Secondo indiscrezioni raccolte dalla nostra redazione, la società partenopea ha acc ...A due giorni dall’apertura ufficiale della Scuola in Campania continuano a fioccare ordinanze dei Sindaci, ai quali il neoeletto Presidente ha lanciato la patata bollente, che posticipano l’inizio ...