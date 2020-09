Ryan Gosling star del nuovo film diretto da David Leitch (Di mercoledì 23 settembre 2020) Sarà Ryan Gosling il protagonista del nuovo film diretto da David Leitch che sarà ambientato nel mondo degli stuntman. Ryan Gosling sarà il protagonista del nuovo film diretto da David Leitch ambientato nel mondo degli stuntman che il regista conosce molto bene. Il filmmaker, infatti, ha inizialmente lavorato come coordinatore delle controfigure e supervisore delle scene d'azione prima di mettersi alla prova dietro la macchina da presa. La sceneggiatura sarà firmata da Drew Pearce (Hobbs & Shaw) mentre la produzione sarà curata da un team che comprende Guymon Casady tramite Entertainment 360, in ... Leggi su movieplayer (Di mercoledì 23 settembre 2020) Saràil protagonista deldache sarà ambientato nel mondo degli stuntman.sarà il protagonista deldaambientato nel mondo degli stuntman che il regista conosce molto bene. Ilmaker, infatti, ha inizialmente lavorato come coordinatore delle controfigure e supervisore delle scene d'azione prima di mettersi alla prova dietro la macchina da presa. La sceneggiatura sarà firmata da Drew Pearce (Hobbs & Shaw) mentre la produzione sarà curata da un team che comprende Guymon Casady tramite Entertainment 360, in ...

Ryan Gosling sarà il protagonista del nuovo film diretto da David Leitch ambientato nel mondo degli stuntman che il regista conosce molto bene. Il filmmaker, infatti, ha inizialmente lavorato come coo ...

